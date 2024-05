Já são conhecidos os vencedores do primeiro Concurso Municipal de Leitura do Cartaxo

A Câmara Municipal do Cartaxo organizou o primeiro Concurso Municipal de Leitura e 23 alunos estiveram na final que decorreu na Biblioteca Municipal Marcelino Mesquita depois de seleccionados na fase escolar. Rui Santos, da Escola Básica da Lapa, venceu no primeiro ciclo; Constança Ascenso Laranjeira, da Escola Básica Marcelino Mesquita, no segundo; Laura Pego e Maria Leonor Monteiro, ambas da Escola Secundária do Cartaxo, venceram no terceiro ciclo e ensino secundário, respectivamente.

Os alunos superaram uma prova escrita e uma prova oral que permitiram ao júri avaliar as suas capacidades de leitura, discursiva, argumentativa, assim como a variedade e riqueza do vocabulário. O júri foi composto pela coordenadora interconcelhia da Rede de Bibliotecas Escolares, Paula Ribeiro, a autora do livro infantil "O Feiticeiro do 4º Esquerdo", Vânia Calado, e a vereadora da Câmara do Cartaxo com o pelouro da Cultura, Maria João Oliveira. O concurso tem o objectivo de melhorar a compreensão, promover hábitos de leitura e o domínio da língua portuguesa.