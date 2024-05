Município assegura limpeza do pavilhão da Glória do Ribatejo

A secção de patinagem do Sport Clube Desportos de Glória do Ribatejo vai receber o dinheiro que investiu na limpeza do pavilhão onde pratica a modalidade.

A limpeza do Pavilhão Municipal da Glória do Ribatejo passou a ser feita pelo município de Salvaterra de Magos em Janeiro deste ano. A secção de patinagem do Sport Clube Desportos de Glória do Ribatejo, que durante cerca de um ano assegurou a limpeza, vai receber o dinheiro que gastou com as limpezas do pavilhão de Fevereiro de 2023 a Janeiro de 2024, num total de 1.500 euros. O presidente da Câmara de Salvaterra de Magos, Hélder Esménio, explicou em reunião camarária que a Junta de Freguesia de Glória do Ribatejo não tem meios humanos para assegurar a limpeza.