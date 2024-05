Automóvel e ligeiro de mercadorias colidiram na Estrada Nacional 10, perto da Estalagem do Gado Bravo. Trânsito foi cortado em ambos os sentidos.

Um morto e quatro feridos em acidente na Estalagem do Gado Bravo

Um acidente entre um veículo ligeiro de passageiros e um veículo ligeiro de mercadorias provocou esta quarta-feira quatro feridos e pelo menos uma vítima mortal na Estrada Nacional 10, perto da Estalagem do Gado Bravo.

O alerta para o acidente foi dado pelas 16h59 e ocorreu no sentido Samora Correia-Vila Franca de Xira.

De acordo com as autoridades dos quatro feridos, dois foram considerados graves e as vítimas foram transportadas para o Hospital de Vila Franca de Xira.

O trânsito ficou cortado até perto das 19h00 e reabriu depois em apenas um sentido.

