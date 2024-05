Faleceu Santana Castilho, ex-presidente da Escola Superior de Educação de Santarém

Faleceu esta Quinta-feira o professor Santana Castilho, que foi presidente da Comissão Instaladora da Escola Superior de Educação de Santarém de 1985 a 1992 e do seu Conselho Científico. Era colunista do jornal Público desde Outubro de 2001.



Nascido em Beja, a 7 de Junho de 1944, Manuel Henrique Santana Castilho foi professor durante mais de 40 anos em diferentes níveis de ensino. Foi presidente do Conselho Directivo da Escola Preparatória Francisco de Arruda, logo a seguir ao 25 de Abril, e para além de presidente da Comissão Instaladora da Escola Superior de Educação de Santarém, foi presidente do Instituto Politécnico de Setúbal.



Foi também consultor e formador de quadros de várias empresas, tendo sido autor de vários livros e inúmeros artigos sobre educação, publicados em vários jornais e revistas.



A Escola Superior de Educação de Santarém foi criada pelo Decreto-Lei nº 513-T/79, de 26 de Dezembro, como unidade orgânica do Instituto Politécnico de Santarém, criado pelo mesmo Decreto. O seu funcionamento efectivo aconteceu apenas em 1985, com o início das actividades de profissionalização em serviço dos professores do Ensino Secundário.