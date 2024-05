Filomena Rodrigues: a dama de ferro que fez carreira na Justiça 

Filomena Rodrigues é militante do CDS-PP há mais de 30 anos e desde há quatro anos que tem a chave do Palácio Caldas, a sede lisboeta dos centristas. Membro do conselho nacional do partido, eleita em congresso, a antiga oficial de justiça começou a militância em Castelo Branco, logo após o 25 de Abril de 1974, pela mão de um falecido advogado. No concelho de Vila Franca de Xira é conhecida por ser o rosto do CDS-PP, estando à frente da concelhia até ao final do ano, com intenção de renovar a candidatura.

Enquanto eleita única na Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira votou “em consciência” contra a desagregação das uniões de freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, de Alverca do Ribatejo e Sobralinho e de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras, em Dezembro de 2022. Na altura o Partido Socialista votou contra as propostas que acabaram por ser chumbadas com a ajuda do voto único do CDS-PP. “Não sabia que o meu voto ia ter peso porque não tinha falado com as outras bancadas. As freguesias estão como estão porque foi uma exigência da troika e deviam era ter começado pelas câmaras municipais”, afirma.