Invisual atropelado num passeio em Santarém

Manuel Antunes diz que é uma aventura circular a pé nas ruas do centro histórico de Santarém.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Manuel Antunes no passeio da Rua João Afonso onde foi abalroado por um automóvel que estava a ser estacionado

O estacionamento abusivo em algumas ruas do centro histórico de Santarém é um tormento para Manuel Antunes, um invisual de 46 anos que tem sentido literalmente na pele e nos ossos o resultado de civismo de muitos automobilistas. Na segunda-feira, 27 de Maio, voltou a passar por isso ao ser abalroado por um automóvel que estava a estacionar de marcha-atrás no passeio na Rua João Afonso. O condutor não o viu e só parou a marcha após Manuel ter gritado e batido na viatura. O automobilista saiu do carro e foi à sua vida sem questionar se o peão necessitava de auxílio, conta.