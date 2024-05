Junta da Chamusca aposta na qualificação das pessoas mais velhas

No âmbito do processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC), a União de Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande estabeleceu uma parceria com o Centro Qualifica da Escola Técnica e Profissional do Ribatejo, com o intuito de corresponder às solicitações e necessidades dos adultos da região, de modo a obterem as suas qualificações quer na vertente escolar, nível básico ou secundário, quer na vertente profissional, com a possibilidade de reconhecerem as suas aptidões profissionais adquiridas ao longo da vida. Neste momento, a união das freguesias tem sete adultos a completar o ensino básico (6.º e 9.º anos) e 18 a completar o ensino secundário (12.º ano), continuando a aceitar inscrições para o desenvolvimento dos projectos em causa.