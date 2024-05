Lezíria do Tejo com mais de 470 meios terrestres para combate a incêndios

O Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) na sub-região da Lezíria do Tejo vai contar com mais de 470 meios terrestres entre os meses de Julho e Setembro. “O plano reflecte a capacidade e a disponibilidade dos bombeiros e foi um planeamento feito com os bombeiros e com as nossas necessidades”, disse à Lusa o comandante sub-regional de Emergência e Operações de Socorro da Lezíria do Tejo, Hélder Silva, confiante na preparação da região para a época de incêndios. “Houve um acerto de planeamento”, disse, aludindo ao reforço e um acerto de pormenores do ano passado com correções ao nível da colocação das brigadas e na projecção dos meios para fora da sua região, explicou.

O responsável acrescentou ainda que a Lezíria contará também este ano com mais três veículos (financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência) e com maior disponibilidade do meio aéreo radicado em Santarém, dado a região do Oeste passar também a contar com um meio aéreo localizado na Lourinhã. De acordo com o plano, o empenhamento de meios será reforçado na fase Delta, entre 1 de Julho e 30 de Setembro, com o empenhamento operacional de “um dispositivo terrestre de 472 meios”. Na apresentação do DECIR, realizada em Rio Maior, o comandante especificou que o total dos meios se divide em 263 bombeiros das várias corporações, 23 meios da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro da GNR, 76 do SEPNA (Serviço de Proteção da Natureza), 32 da PSP, 40 bombeiros sapadores, 13 do Corpo Nacional de agentes florestais e 25 da AFOCELCA (empresa de protecção florestal vocacionada para o combate a incêndios rurais).

O dispositivo apresentado será reforçado durante a fase mais crítica de probabilidade de ocorrência de incêndios, mas segundo Hélder Silva, os meios já estão a ser reforçados desde o dia 15 de Maio, estando empenhados, até ao dia 31 deste mês, 47 equipas de bombeiros, num total de 212 homens. Durante o mês de Junho, esse número será reforçado para 238 bombeiros, divididos por 57 equipas; entre 1 de Julho e 30 de Setembro estarão no terreno 263 bombeiros (62 equipas) e, finalmente, de 1 a 15 de Outubro o número de homens voltará a descer para 224, divididos por 63 equipas. O comando sub-regional da Lezíria do Tejo abrange os concelhos de Almeirim, Alpiarça, Benavente, Cartaxo, Chamusca, Coruche, Golegã, Rio Maior, Salvaterra de Magos e Santarém, todos do distrito de Santarém, e Azambuja, do distrito de Lisboa.