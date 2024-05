Azambuja adere a programa que garante medicação gratuita a pessoas carenciadas

No concelho de Azambuja as famílias que enfrentam dificuldades económicas e que têm pelo menos um elemento com doença crónica vão ter acesso gratuito a medicamentos sujeitos a receita médica e comparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde, através do “Cartão abem”. A medida resulta de um protocolo estabelecido entre a Câmara de Azambuja e a Associação Dignitude, com o objectivo de que os mais carenciados não sejam privados do acesso aos medicamentos de que necessitam.

Através da apresentação do “Cartão abem”, que é pessoal e intransmissível, nas farmácias aderentes, os cidadãos carenciados passam a poder adquirir de forma gratuita os medicamentos que lhes são prescritos.

Para terem acesso ao apoio, explica o município em comunicado, o mesmo deverá ser solicitado no serviço de acção social da Divisão de Intervenção Socioeducativa, no Páteo do Valverde em Azambuja, mediante a apresentação de documentos que comprovem a residência no concelho, a existência de pelo menos um elemento do agregado familiar com doença crónica, e comprovativos de rendimentos e despesas de forma a ser avaliado quem tem direito a beneficiar do apoio. O critério de acesso é que o rendimento mensal per capita do agregado familiar seja igual ou inferior a 60% do Indexante dos Apoios Sociais (IAS), para o ano em curso (509,26 euros).

O “Programa abem” tem o apoio da Portugal Inovação Social, através do Portugal 2020. No concelho de Azambuja são aderentes a Farmácia Central, Farmácia Dias da Silva, Farmácia Ferreira Camilo e Farmácia Miranda.