Conselho Nacional da Educação reuniu em Santarém para celebrar Abril

O Conselho Nacional da Educação em parceria com a Câmara Municipal de Santarém realizou o evento “À Descoberta de Abril, Celebrar 50 Anos de Democracia e Liberdade”, que juntou uma centena de professores no Convento de São Francisco, em Santarém. O presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, referiu "ser uma grande honra receber esse evento do Conselho Nacional de Educação junto ao local de onde saiu a coluna da Escola Prática de Cavalaria comandada por Fernando Salgueiro Maia no 25 de Abril de 1974. O autarca realçou as “comemorações magníficas” dos 50 anos do 25 de Abril em Santarém, sublinhando que “a maior conquista do 25 de Abril foi a do ensino, a educação, a instrução da nossa sociedade”.

O encontro contou ainda com a presença de Maria Rezola, da Comissão Executiva das Comemorações dos 50 Anos do 25 de Abril, de Domingos Fernandes, presidente do Conselho Nacional de Educação, e ainda com a participação especial da professora Natércia Salgueiro Maia, viúva de Fernando Salgueiro Maia.

A iniciativa é parte integrante das comemorações do 25 de Abril, onde as escolas apresentaram as acções promovidas nesse âmbito. No encerramento, o vice-presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite, sublinhou a pertinência do evento referindo que a liberdade nunca está garantida de forma permanente, sendo importante debater nas escolas a importância do 25 de Abril e dos valores que lhe estão associados. A Camerata de Cordas do Conservatório de Música de Santarém actuou no início da sessão.