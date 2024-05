Empresário e ex-paraquedista Júlio Afonso perde a vida em despiste de moto

O despiste de um motociclo na Estrada Nacional 3 entre Constância e Montalvo causou a morte a Júlio Afonso, 49 anos, ao início da noite de 23 de Maio. Segundo informação publicada pelos Bombeiros Voluntários de Constância, o alerta foi dado por volta das 20h00 e à chegada ao local os operacionais encontraram a vítima em paragem cardiorrespiratória. Apesar de todos os esforços envolvidos não foi possível reverter a situação clínica, tendo acabado por falecer. Júlio Afonso era actualmente o gerente da Cervejaria Tonho Paulos, no centro histórico de Abrantes, juntamente com a esposa. Deixa dois filhos.

Antigo militar paraquedista, Júlio Afonso tinha participado mais uma vez no Dia do Paraquedista, a 23 de Maio, na unidade de paraquedistas instalada no polígono militar de Tancos. Nas redes sociais de Júlio Afonso foram deixadas muitas mensagens de pesar e consternação. O funeral decorreu na segunda-feira, 27 de Maio, em Montalvo.

“Neste acidente os Bombeiros de Constância não perderam apenas uma vida, perderam um amigo desta instituição. Um amigo que sempre que solicitado dizia presente na missão de nos ajudar (…) à família, colegas e amigos do Júlio Afonso, os Bombeiros Voluntários de Constância apresentam as mais sentidas condolências”, lê-se no texto publicado na página dos Bombeiros Voluntários de Constância no Facebook.