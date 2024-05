O MIRANTE assinala o Dia Nacional do Pescador com o testemunho de Octávio Moreira, 43 anos, pescador da aldeia avieira da Palhota, no concelho do Cartaxo.

Octávio Moreira, 43 anos, é da família de Avieiros e pescador da Palhota, no concelho do Cartaxo. Encontrámo-lo a entralhar uma rede de pesca no final de um dia de trabalho como electricista porque, garante, “já não se consegue viver só da pesca”. Falou-nos da actividade piscatória, das memórias de infância e do futuro da aldeia avieira, que não vê com bons olhos. Hoje, 31 de Maio, assinala-se o Dia Nacional do Pescador.

