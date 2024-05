Município de Abrantes lamenta mortes de empresários Amândio Mendes e Júlio Afonso

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A Câmara de Abrantes, pela voz do vice-presidente João Gomes, que dirigiu os trabalhos da última reunião do executivo, lamenta os falecimentos dos empresários Amândio Mendes, da empresa Mendes Transportes e Construções, e de Júlio Afonso, que geria o Café Tonho Paulos, localizado no centro histórico da cidade.

“Queremos lamentar profundamente e deixar as mais sentidas condolências à família e amigos de dois empresários que nos deixaram recentemente, Amândio Mendes e Júlio Afonso”, disse João Gomes.

Também o vereador do PSD, Vítor Moura, lamentou as perdas dos empresários, sublinhando que Amândio Mendes se destacou pelo ser humano que foi e pela “forma como se relacionava com todos, fossem clientes ou fornecedores e, sobretudo, pela forma carinhosa como tratava os seus trabalhadores”.

O empresário e fundador do grupo Mendes – Transportes e Construções, SA, Amândio Mendes da Silva, recorde-se, faleceu aos 86 anos de idade. Nascido em Lisboa foi viver para Alferrarede, no concelho de Abrantes, com apenas 12 anos, de onde não voltou a sair. Além de empresário foi autarca no município.

Júlio Afonso, gerente do Tonho Paulos desde 2023, faleceu aos 49 anos, a 23 de Maio, vítima de despiste de mota na Estrada Nacional 3, entre Montalvo e Constância. O óbito do antigo paraquedista foi declarado no local.