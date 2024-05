Novo skate parque de Tomar volta a criar polémica em reunião de câmara

O vereador do PSD no executivo municipal de Tomar, Tiago Carrão, pediu esclarecimentos ao presidente da câmara sobre os prazos legais para execução do futuro skate parque, acusando a maioria socialista de falta de transparência no processo. O autarca social-democrata começou por referir que o presidente da autarquia tem dito em várias sessões que a obra está dentro do tempo da empresa, algo que para o líder do PSD no concelho não é possível, tendo em conta que, segundo o próprio, poderá haver “irregularidades” no auto de consignação com o empreiteiro.

Hugo Cristóvão mostrou-se incomodado com as questões, acusando o líder da oposição de tentar sistematicamente lançar insinuações e criar polémicas, colocando em causa o trabalho da instituição. Preferiu não responder às questões, acrescentando apenas que “se acha que há alguma ilegalidade, ponha um requerimento”. Tiago Carrão defendeu-se, afirmando que está a fazer o papel para o qual foi eleito, fiscalizando e analisando o trabalho de quem está a governar.

Hugo Cristóvão finalizou afirmando que quem tem o papel de fiscalização é a assembleia municipal, não se alongando mais. Tiago Carrão adiantou que vai avançar com requerimento.