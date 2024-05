PCP convoca concentração pela requalificação da EN 118

A Comissão Concelhia de Benavente do PCP convocou uma concentração para o dia 4 de Junho para exigir ao Governo e Infraestruturas de Portugal (IP) a requalificação da Estrada Nacional 118 e a construção das prometidas rotundas em Benavente.

A acção vai decorrer a partir das 17h30 na zona do Valverde, de frente para a Ladeira dos Carrascos.

Em comunicado o PCP relembra que a Câmara Municipal de Benavente estabeleceu, em devido tempo, os contactos necessários para a execução das obras a cargo da administração central e que visavam dar resposta ao aumento do tráfego com instalação de rotundas, criação ou alargamento de passeios, passadeiras elevadas, e a criação de uma variante que desviasse o trânsito dos centros urbanos do concelho. “O anúncio da construção do Novo Aeroporto de Lisboa, na freguesia de Samora Correia,

redobra agora a urgência de avançar com esta intervenção estruturante para o concelho. Já não é tempo de atrasos nem desculpas, urge avançar”, lê-se na missiva.