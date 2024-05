Recuperação da Igreja de Paço dos Negros entregue às mulheres.

Seis mulheres juntaram-se para melhorar a Fábrica da Igreja de Paço dos Negros em Almeirim. Falta angariar 15 mil euros para as obras necessárias, como acabar com infiltrações ou dar condições à casa mortuária.

Seis mulheres, a maior parte com ligações comerciais e profissionais entre elas, começaram no dia 12 de Maio uma missão importante não só para os católicos como para a comunidade de Paço dos Negros, que é a recuperação da igreja da localidade que suporta 31 anos de utilização. Alexandra Alves, Cristina Caniço, Sara Fernandes, Cláudia Tomé, Susana Ricardo e Ana Duarte estão unidas na angariação de fundos para pagar as obras mais prementes, orçadas em cerca de 40 mil euros, sendo necessários, depois de vários apoios, arranjar cerca de 15 mil euros. As seis filhas da terra foram sendo cativadas pelo padre Bruno Filipe, que foi falando num desafio importante que tinha para elas, mas sem especificar. Ao fim de cerca de seis meses lá explicou o que era e deu como adquirido que todas aceitavam e assim foi.