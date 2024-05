Tráfego Aéreo motiva queixas na Póvoa de Santa Iria e Alverca

O novo sistema anunciado pela NAV pode ter benefícios, mas está a dar dores de cabeça a quem vive no sul do concelho de Vila Franca de Xira. Autarcas confirmam queixas da população.

A NAV, empresa prestadora de serviços de navegação aérea no aeroporto de Lisboa, implementou este mês de Maio um novo sistema de sequenciação para melhorar e reorganizar o tráfego no aeroporto da Portela mas a medida está a gerar revolta e dores de cabeça a quem vive no sul do concelho de Vila Franca de Xira. Tudo porque, queixam-se vários moradores a O MIRANTE, de um dia para o outro terão passado a sobrevoar o concelho mais aviões que o habitual e a altitudes aparentemente mais baixas, o que está a a afectar a qualidade de vida. “Sempre tivemos aviões a sobrevoar a Póvoa de Santa Iria mas passavam alto, quase não se ouviam. Agora temos dezenas de aviões por hora a aterrar e a descolar deste lado. Quando vão a descolar fazem um ruído imenso a todas as horas”, critica Pedro Conde, morador na Quinta da Piedade.