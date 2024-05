Vale da Pedra entra em festa esta sexta-feira

A freguesia de Vale da Pedra, no concelho do Cartaxo, prepara-se para receber a festa anual em honra de Nossa Senhora de Fátima. A inauguração é esta sexta-feira e a banda Papaléguas actua às 22h00. O Dia da Criança, 1 de Junho, começa às 10h00 com insufláveis e pinturas faciais. O festival de folclore está marcado para as 15h00 e à noite toca a Crazyband (22h00) seguida de Filipe Sequeira e do fogo-de-artifício à meia-noite.

Domingo o destaque vai para a procissão acompanhada da banda filarmónica de Vale da Pinta, às 16h00, e para a Banda Raska, às 22h00, e que encerra o palco. Os juízes da festa são Tomás Formiga e Carolina Matos, dois jovens da terra que concorreram ao concurso Rei e Rainha das Vindimas. Carolina Matos foi rainha da freguesia e Tomás Formiga rei do concelho.