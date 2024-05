Vila Franca de Xira lança apelo a famílias de acolhimento

Na região da Grande Lisboa e Ribatejo estima-se que existam actualmente 1.200 crianças e jovens a necessitar de uma família de acolhimento e por isso o presidente do município de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, apelou na quarta-feira, 29 de Maio, para que mais famílias se inscrevam no programa. O apelo foi deixado no âmbito do Dia Mundial do Acolhimento Familiar que se celebra hoje, sexta-feira, 31 de Maio.

Desde 2019 que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e a Casa Pia realizam campanhas visando angariar famílias de acolhimento e Vila Franca de Xira é parceira do programa. "O objectivo é seleccionar e formar famílias de acolhimento de modo a que estas crianças possam crescer em ambiente familiar evitando a sua institucionalização. Todos podemos ter um papel activo neste projecto comunitário e de solidariedade", vincou o autarca, destacando a medida de "grande solidariedade" familiar. Vila Franca de Xira, anunciou, vai também criar um separador específico para este programa no seu site institucional e na app. "Isto para que mais famílias possam abraçar estas crianças, que sem culpa nenhuma ou ficaram sem família ou para sua protecção dela foram retiradas. Apelo a todas as famílias do concelho para que pensem nesta possibilidade e possam ser porta-vozes deste projecto junto de eventuais famílias", afirmou.