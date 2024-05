Xico das Várzeas: o guardador de gado bravo e das tradições

Francisco da Silva fez-se campino ao mesmo tempo que aprendia os números e as letras do alfabeto na herdade que foi simultaneamente posto de trabalho e de ensino. Xico das Várzeas, como é conhecido, foi o escolhido para ser homenageado na Feira de Maio, em Azambuja. Na foto com a mulher e o seu filho.