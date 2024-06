Falta de cuidado e de limpeza no cemitério de Marmelais em Tomar

Na reunião de câmara de Tomar de 13 de Maio, a vereadora do PSD Lurdes Ferromau Fernandes alertou para o mau estado do cemitério de Marmelais. A autarca social-democrata lamentou o facto de não estar a ser efectuada a limpeza adequada, revelando “falta de cuidado” dos serviços e lamentando que as famílias das pessoas sepultadas tenham de ver o cemitério naquele estado.

O vereador Hélder Henriques, responsável máximo pela Divisão de Manutenção de Equipamentos, respondeu garantindo que tem noção do estado em que se encontra o cemitério e que o visita “todas as semanas”. O autarca explicou que o cemitério tem caraterísticas muito particulares, uma vez que o terreno é muito argiloso, “o que provoca o crescimento rápido de ervas, sendo difícil uma intervenção permanente”. As condições climatéricas, acrescentou, também dificultam a manutenção do espaço, uma vez que tem chovido muito nos últimos meses, factor que condiciona ter uma equipa disponível para realizar o corte das ervas.

Recorde-se que, em 2016, a Câmara Municipal de Tomar realizou obras de reabilitação do cemitério pelo valor de 44 mil euros. A empreitada envolveu a recuperação de muros, infraestruturas de água e saneamento do cemitério. As obras abrangeram também as coberturas dos diversos edifícios do cemitério, com a aplicação de telas asfálticas, bem como a colocação de caixilharias em madeira e em alumínio em todos os edifícios, além de pinturas.