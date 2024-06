Marta Leal vai ser operada de urgência em Espanha e pais pedem ajuda

No mês em que fez um ano sobre a morte de Tomás Leal, de oito anos, vítima de doença oncológica, a irmã, de 14 anos, e doente oncológica há oito, sofreu uma recaída num pulmão. O pai, José Leal, lançou um apelo nas redes sociais para ajuda nas despesas com a cirurgia de urgência que Marta vai realizar em Madrid já na próxima semana. José explica que todos os custos de diagnóstico e da operação estão por suportar e são bastante elevados. “Todo o dinheiro angariado será para despesas de deslocação, alimentação e alojamento, mas principalmente para a cirurgia e futuros tratamentos”, garante.



Marta Leal foi diagnosticada com um osteossarcoma no fémur (osso da coxa da perna) em 2016 e a solução que lhe foi dada em Portugal foi amputar o membro. Os pais não se conformaram e acabaram por encontrar uma alternativa numa clínica privada em Espanha, para onde caminham desde 2016. Esteve cinco anos livre da doença, mas em 2022 teve uma recaída, um osteossarcoma no braço, e no ano passado, em Setembro, num pulmão. “Já perdemos o nosso filho Tomás para esta doença e não queremos e não podemos passar pela mesma situação com a Marta”, desabafa o pai na sua página de Facebook. O gofundme, criado há quatro dias com uma meta de 50 mil euros, conta com 202 doações e 6899 euros angariados. Os pais estão a disponibilizar o NIB PT50003507050001677423064, em nome de Marta Leal, e os contactos telefónicos para transferências Mbway, sendo o do pai 914 261 402 e o da mãe 917 945 571.



Grupo Motard Soul Fly organiza mais um evento solidário



O Grupo Motard Soul Fly, da Várzea Fresca, concelho de Salvaterra de Magos, está a organizar o evento “Vamos ajudar a família Leal” nos dias 29 e 30 de Junho no Pavilhão da Comissão de Festas dos Foros de Salvaterra. No sábado está previsto um almoço a partir das 12h00 e um jantar com bifanas e caldo-verde. No domingo, das 09h00 às 12h00, o grupo motard vai preparar um pequeno-almoço com ovos mexidos, salsichas, batatas, pão e bebida. A entrada é livre e as reservas das refeições podem ser feitas única e exclusivamente com os membros do clube.