Moradores da Azervadinha cansados de esperar por obras

Os moradores que vivem junto à Estrada Nacional 251 em Azervadinha, concelho de Coruche, estão fartos de promessas e querem saber afinal quando arrancam as obras de substituição do piso empedrado por alcatrão no troço que atravessa a localidade. Domingos Maia, porta-voz dos moradores, voltou a uma reunião do executivo da Câmara de Coruche e disse que teve conhecimento que a empreitada, da responsabilidade da Infraestruturas de Portugal (IP), está atrasada. “Prometerem-nos que a obra começava no primeiro trimestre do ano e agora parece que nem no segundo trimestre é. Não fomos avisados do atraso e soubemos por outros meios”, declarou.

Os moradores da Azervadinha reclamam há mais de 20 anos por causa do ruído causado pela passagem de camiões, de dia e de noite, naquela estrada que liga o Ribatejo ao Alentejo e a Espanha. A obra da IP consiste na substituição de 800 metros de piso empedrado por alcatrão na Estrada Nacional 251.

O presidente da câmara, Francisco Oliveira sublinhou que nunca se comprometeu com datas e que a informação que deu foi com base no que lhe foi transmitido pela IP. O autarca explicou que antes do Verão é difícil as obras começarem tendo em conta as questões administrativas. Só depois da publicação do anúncio do concurso, em Diário da República, as obras podem arrancar.

“Já foram assinadas as declarações dos responsáveis pelo projecto e em breve será lançado concurso para a obra. Não vos quero desiludir, até porque nunca estivemos tão perto de conseguir, mas são entre quatro a cinco meses até o concurso ficar concluído”, afirmou Francisco Oliveira.