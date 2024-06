Zona ribeirinha de Benavente acolhe projecto para proteger abelhas

A Câmara de Benavente deu início a um projecto-piloto de restauro ecológico focado na preservação das zonas verdes e vivas, com o objectivo de proteger polinizadores como abelhas, borboletas, besouros e joaninhas, aranhas e morcegos. Reconhecendo a importância crucial dos insectos, especialmente das abelhas, o projecto vai criar áreas de refúgio nos jardins e espaços comunitários para fornecer recursos alimentares e locais de nidificação para os polinizadores.

A iniciativa será implementada na zona ribeirinha de Benavente, onde, até ao final da Primavera, a vegetação herbácea entre o topo e a base dos taludes não será cortada, promovendo uma área de 700 m² com flora silvestre e espontânea. Esta vegetação servirá de alimento e refúgio para os insectos.

O projecto-piloto baseia-se em iniciativas semelhantes já realizadas em municípios portugueses, como Lousada, Águeda e Guimarães, e em cidades europeias, como Amesterdão e Berlim. Os insectos enfrentam um risco crescente de extinção devido a alterações profundas no seu habitat, como o uso de fitofármacos e a monocultura agrícola, que têm contribuído para um declínio acentuado no número de polinizadores a nível global.