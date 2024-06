Bicicletas partilhadas vão voltar ao Entroncamento

Processo para reinstalação de novas estações está a ser ultimado e as bicicletas estão a ser ajustadas. Projecto tinha sido suspenso devido a má utilização e vandalismo.

O município do Entroncamento está a preparar os últimos detalhes para voltar a instalar o sistema de bicicletas urbanas partilhadas no concelho. A empreitada de infraestruturas para o sistema já foi aprovada e, segundo o presidente da câmara, Jorge Faria, está a ser ultimado o processo para reinstalação de novas estações e as bicicletas estão a ser ajustadas, com maior segurança, para evitar vandalismo e mau uso.

O mapa de resumo final de empreitada foi aprovado na reunião camarária de 21 de Maio, com o voto contra do vereador Luís Forinho, eleito pelo Chega. O investimento previsto para a empreitada é de 57.357 euros. Segundo o vereador da oposição, o projecto não conta com estações suficientes para a procura e tem sido um desperdício de dinheiro e uma prova do vandalismo que se vive no concelho. “Se 15 jovens levarem as bicicletas para a escola, não têm onde as pôr e ninguém pensa nisso. A única validade deste projecto tem sido gastar dinheiro dos contribuintes e bater recordes de vandalismo que temos pelo concelho. Mas espero que o projecto funcione e aí todos vão ver as suas deficiências”, atirou Luís Forinho.

Recorde-se que, no dia 11 de Dezembro de 2023, a Câmara do Entroncamento suspendeu temporariamente o uso das bicicletas urbanas no concelho. O sistema BUE (Bicicletas Urbanas do Entroncamento) entrou em vigor dia 16 de Outubro, mas por má utilização e práticas de vandalismo, o município decidiu suspender a sua utilização cerca de dois meses depois.