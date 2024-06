“Música, Petiscos e Tradições” dão vida ao Mercado de Vialonga

Balanço positivo para a primeira edição da iniciativa “Música, Petiscos e Tradições” que decorreu no Mercado de Vialonga. O objectivo da junta de freguesia, que organizou o evento, foi dar a conhecer e dinamizar aquele espaço. Artesãos, vendedores do mercado e colectividades expuseram os seus artigos e petiscos nas bancas nos dias 18 e 19 de Maio. Em redor, as lojas abriram portas e em cima do palco actuaram o Grupo Coral da ARPIV, as Batucadeiras da Associação dos Africanos de Vila Franca de Xira, as fadistas Anaísa Ferreira e Carla Arruda, o grupo folclórico do Parque Residencial de Vialonga, grupo de cantares da ABEIV, rancho folclórico “Os Camponeses” de Santa Eulália e música com Duarte Figueiredo e Little Fleas. O Agrupamento de Escolas de Vialonga participou com uma exposição de ourivesaria e houve showcooking sábado e domingo.

“Música, Petiscos e Tradições” deu lugar ao antigo certame que se chamava Feira dos Saberes e Sabores e que se realizava no Parque Urbano da Flamenga. “Mudámos porque temos nove hipermercados em Vialonga e o mercado tradicional tem tendência a terminar. Além disso apercebi-me que temos pessoas que não conheciam o nosso mercado retalhista e a sua oferta de produtos biológicos. As pessoas estão muito satisfeitas com a mudança”, disse ao nosso jornal o presidente da Junta de Vialonga, João Tremoço.

A ILUSTRA – Associação da Imagem de Vialonga participou no evento e deu um workshop de fotografia de retrato e domínio da luz. Participaram nos dois dias dez pessoas que no final levaram para casa um certificado de participação. A associação vai ter eleições em Junho e vai colaborar com a Bienal de Fotografia do município de Vila Franca de Xira.