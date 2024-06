Um morto e quatro feridos após discussão na via pública em Fátima

Um jovem de 25 anos morreu esfaqueado e quatro ficaram feridos na madrugada deste domingo, 2 de Junho, em Fátima, após uma discussão na via pública entre um grupo de pessoas. A Polícia Judiciária está a investigar o crime. Segundo explicou à Lusa o adjunto de comando dos Bombeiros Voluntários de Fátima, André Maurício, pela 01h13, um "aglomerado de pessoas envolveu-se numa discussão quase em frente ao quartel", que fica a poucos metros do posto da GNR de Fátima.



"Quando nos apercebemos de que havia uma vítima no chão, deslocámo-nos ao local e accionámos os meios da ocorrência", acrescentou o operacional, explicando que a vítima apresentava ferimentos de arma branca. Uns metros à frente a discussão provocou ainda mais três feridos graves, que foram transportados para o Hospital de Santo André, em Leiria, e um ferido ligeiro, que recusou transporte, revelou ainda André Maurício.



O óbito da vítima mortal, com 25 anos, foi confirmado no local, tendo o corpo sido transportado para o Gabinete de Medicina Legal de Tomar. Segundo fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Protecção Civil do Médio Tejo, o alerta foi dado pela 01h13 para uma discussão de um grupo de pessoas com um esfaqueamento na via pública.



Estiveram no socorro 22 operacionais, apoiados por 11 veículos dos bombeiros, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), GNR e Polícia Judiciária. Fonte da GNR confirmou que houve uma discussão entre um grupo de pessoas, que resultou numa morte.