Abrantes apela ao Governo que conclua o IC9 e IC13 antes da construção do novo aeroporto

O executivo da Câmara de Abrantes aprovou por unanimidade a proposta “Concretização de Investimentos Conexos com o Novo Aeroporto Luís de Camões”, através da qual apela ao Governo que “viabilize e acelere” a concretização do IC9 e IC13, antes da construção do novo aeroporto no Campo de Tiro.

A proposta, apresentada na reunião de 28 de Maio pelo vereador do movimento Alternativacom, Vasco Damas, refere que a decisão da localização do novo aeroporto “torna prementes os investimentos associados a essa decisão, alguns previstos em instrumentos de planeamento estratégico já aprovados há vários anos”, como é o caso da “conclusão dos troços da A13 e do IC9 que ligarão, respectivamente, a A23 (em Vila Nova da Barquinha) à A13 (em Almeirim) e ao IC13 (em Ponte de Sor), passando este por Abrantes, onde se prevê construir uma nova ponte sobre o rio Tejo, e a conclusão do IC13 que ligará Portalegre à A13, passando por Ponte de Sor.

Além dos investimentos na rede e infraestrutura rodoviária conexa com o novo Aeroporto Luís de Camões, o executivo municipal entende que “importa olhar para outras redes e infraestruturas regionais, incluindo a ferroviária, a aeroportuária e a fluvial que servem os municípios do centro interior de Portugal – organizados em comunidades intermunicipais e correspondentes NUTS III – e o seu desígnio de coesão territorial”.

A proposta salienta ainda que tais investimentos são “essenciais para a afirmação e recuperação sócio-económica dos territórios do centro interior de Portugal, designadamente para a competitividade, mobilidade e qualidade de vida da população”.

O vice-presidente do município, o socialista João Gomes, afirmou que o PS se “revê totalmente” nesta proposta do Alternativacom, sublinhando a importância da conclusão destas infraestruturas para Abrantes mas também para o desenvolvimento da região.