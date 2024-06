Dispositivo no Médio Tejo mantém estrutura operacional para fase mais crítica

Dispositivo operacional de combate a incêndio no Médio Tejo conta na fase mais crítica com cerca de 600 operacionais, 60 viaturas e três meios aéreos.

O comandante Sub-regional de Emergência e Protecção Civil do Médio Tejo, David Lobato, disse à Lusa que o dispositivo operacional (DECIR 2024) "é similar ao do ano passado", contando na fase mais crítica com cerca de 600 operacionais, 60 viaturas e três meios aéreos, além de três máquinas de rasto e o apoio de meios humanos e materiais de várias entidades. "A análise que foi feita é que estes meios são suficientes para aquilo que é o nosso histórico e mantemos os mesmos homens, os mesmos meios, e não alterámos a dinâmica", afirmou, tendo destacado que o dispositivo assenta em premissas que se vão manter este ano, como "o pré-posicionamento de meios", a "monitorização permanente", uma "detecção precoce" e o "despacho imediato e musculado de meios".

David Lobato lembrou que, aos 600 operacionais na fase Delta, de 1 de Julho a 30 de Setembro, “a sub-região tem cerca de 900 bombeiros no quadro activo e que são também mobilizáveis, se houver essa necessidade” de apoio. O comandante alertou para um quadro com “muitos combustíveis finos” nas áreas florestais, tendo lembrado que “choveu muito” e que, com temperaturas como as registadas a 31 de Maio, na ordem dos 37º C, “se houver negligência e dolo pode gerar problemas complicados”.

No Sardoal está já um helicóptero em permanência, entrando o de Ferreira do Zêzere a 1 de Junho e, posteriormente, também nesta base, ficará um helicóptero pesado, existindo um meio aéreo adicional à disposição da região, o da Afocelca, adiantou David Lobato. A GNR e a PSP estarão presentes, na parte da fiscalização e vigilância, com cerca de 54 elementos, contando a sub-região, no apoio ao combate, com três máquinas de rasto das câmaras municipais de Ferreira do Zêzere, Abrantes e Mação.