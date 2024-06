Exército testa em Santa Margarida 32 novos sistemas militares de base tecnológica

O Campo Militar de Santa Margarida, em Constância, vai ser transformado num campo de experimentação tecnológica entre 17 de Junho e 5 de Julho, com o exercício ARTEX a envolver 32 projectos de 18 empresas, públicas e privadas, anunciou o Exército. O objectivo é a “modernização das Forças Armadas", com o Exército a testar em três semanas, nos 67 hectares do campo militar, 32 soluções tecnológicas consideradas como “militarmente relevantes” em diversos sistemas, sendo de destacar 12 experimentações com sistemas aéreos não tripulados (drones), três com sistemas anti-drone, cinco sistemas terrestres não tripulados, cinco sistemas de comando e controlo, seis no âmbito de sistemas de protecção, explosivos e energia, e um no âmbito do treino.

“O ARTEX (Army Technological Experimentation), já na sua segunda edição, é fundamental para a modernização e eficácia do Exército, promovendo avanços tecnológicos, fortalecendo parcerias e garantindo a preparação para os desafios do futuro”, disse à Lusa o general Mendes Ferrão, Chefe de Estado Maior do Exército. O ARTEX “facilita ainda a colaboração entre o Exército e as entidades da base tecnológica e industrial de defesa, bem como a colaboração com as universidades e os centros de investigação, parcerias estratégicas e vitais para o avanço tecnológico e a implementação de soluções de ponta” de âmbito militar, acrescentou.

A condução do ARTEX 24 está a cargo do Centro de Experimentação e Modernização Tecnológica do Exército, apoiado pelo Comando das Forças Terrestres, através do Centro de Capacitação Tática, Simulação e Certificação (CCTSC) e da Brigada Mecanizada. O Exército anunciou em Abril um investimento de 4,3 milhões de euros na construção de um Centro de Capacitação Tática, Simulação e Certificação (CCTSC) no Campo Militar de Santa Margarida, no âmbito da estratégia de modernização.