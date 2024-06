Falta de médicos em Samora Correia e no SAP de Benavente

O Serviço de Atendimento Permanente (SAP) de Benavente não teve nenhum médico nas urgências no sábado, 25 de Maio, da parte da tarde. De acordo com a comissão concelhia de Benavente do PCP os doentes ficaram prejudicados e foram encaminhados para as urgências hospitalares, congestionando ainda mais os serviços. A situação é recorrente, referem os comunistas, recordando ainda os cerca de 11 mil utentes sem médico e enfermeiro de família nas freguesias de Barrosa, Benavente e Santo Estêvão.

A freguesia de Samora Correia era a única do concelho de Benavente que não tinha falta médicos de família. O partido denuncia agora que também a Unidade de Saúde Familiar dessa freguesia tem falta de clínicos “com um atraso da ULS (Unidade Local de Saúde) Estuário do Tejo no despacho dos processos para admissão de uma nova médica e a aceitação da continuação ao serviço da clínica que se aposentou”.

O presidente da Câmara Municipal de Benavente, Carlos Coutinho (CDU), disse na última reunião do executivo que dia 4 de Junho vai reunir com a administração da ULS Estuário do Tejo por causa da reabertura das extensões de saúde de Santo Estêvão e Foros de Almada. O autarca garantiu que os atrasos se devem à falta de colocação dos equipamentos necessários por parte da ULS Estuário do Tejo e não da parte da autarquia. Os processos são apresentados atempadamente mas não são despachados pela administração da ULS Estuário do Tejo, lamenta o PCP, sobrecarregando desnecessariamente os profissionais de saúde. O MIRANTE questionou a administração da ULS Estuário do Tejo sobre a falta de médicos no SAP mas não recebeu resposta até ao fecho da edição.