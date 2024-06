Médio Tejo lança podcast “Haja Saúde”

A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo (ULS Médio Tejo) estreou na sexta-feira, 31 de Maio, o primeiro podcast de literacia em saúde com produção autónoma por um organismo do Serviço Nacional de Saúde (SNS). O podcast “Haja Saúde” vai dar a conhecer o mundo da saúde de forma descomplicada e informativa: desvendar os mistérios do corpo humano, entender doenças, desmistificar mitos e promover conselhos para uma vida mais saudável e feliz.

Produzido pelo gabinete de comunicação da ULS Médio Tejo, com condução e locução por Filipa Melo, montagem, sonoplastia e banda sonora por Diana Ralha, “Haja Saúde” tem periodicidade quinzenal e estará disponível nas plataformas de streaming - Spotify, Youtube, entre outras. A cada episódio, vai trazer um tema diferente, em conversa com profissionais de diversas áreas da Unidade. No primeiro episódio, a conversa arrancou com Casimiro Ramos, presidente do conselho de administração da ULS Médio Tejo, que apresentou os objectivos do podcast. Na segunda parte da emissão, e porque a 31 de Maio se celebrou o Dia Mundial Sem Tabaco, Tiago Gaspar, responsável pela consulta de cessação tabágica da unidade, deu conselhos preciosos para deixar de fumar.

Nos próximos quatro episódios, o “Haja Saúde” vai promover conversas relacionadas com o sol, as férias, as doenças da estação mais quente e os cuidados e prevenção a ter em conta. “Este podcast é resultado da forma como estamos a implementar os projectos da ULS Médio Tejo: de dentro para fora. Neste caso, foi a equipa de comunicação que deu o seu contributo para fazermos este projecto, da mesma forma como médicos, enfermeiros e outros profissionais dos cuidados primários e hospitalares estão a implementar os projectos de forma participada. Procuraremos dar um contributo para a literacia em saúde da população. Utentes mais bem informados são utentes mais exigentes e é a exigência que leva à qualidade e à melhor prestação de cuidados”, disse Casimiro Ramos.