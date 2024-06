Quando o SEF fechou em Santarém ninguém sabia o que fazer aos processos

A delegação de Santarém do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) fechou no dia 28 de Outubro de 2023 com cinco inspectores e um chefe, que transitaram para a Polícia Judiciária, e 13 funcionários sem funções de investigação, dos quais cinco técnicos superiores, que transitaram para a nova Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA), que funciona nas mesmas instalações do antigo governo civil. No dia em que se fechou a porta ninguém sabia para onde mandar os processos que estavam em curso e também não apareceu alguém para os recolher, tendo os inspectores deixado toda a documentação nas instalações.

Entre os processos que estavam ainda abertos, cerca de meia centena dizia respeito a ordens de expulsão do território nacional e cerca de duas dezenas referiam-se ao acompanhamento de arguidos estrangeiros presos, sobretudo nas cadeias de Vale de Judeus e Alcoentre (Azambuja). Os estabelecimentos prisionais de Caldas da Rainha e de Torres Novas, que raramente tinham imigrantes presos, também estavam na área da delegação de Santarém, que além de ter a competência territorial em todo o distrito, abrangia ainda os concelhos de Óbidos, Caldas da Rainha, Peniche e Bombarral. Da delegação fazia parte um posto de fronteira marítima em Peniche, que tinha quatro inspectores.

Desde a aprovação da extinção do SEF pela Assembleia da República, a 22 de Outubro de 2021, por força do então ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, como resposta à morte de um cidadão ucraniano nas instalações do SEF no aeroporto de Lisboa, que a insatisfação e desmotivação foi crescendo, sobretudo de quem tinha funções inspectivas, que no último ano deixaram de fazer operações. Antes do encerramento três inspectores que estavam há anos na delegação saíram para outras entidades, sendo que dois entraram na Frontex, a Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira, que tem mais de dois mil agentes e que apoia os países de União Europeia e do espaço Schengen desde a gestão de fronteiras, luta contra a criminalidade transfronteiras até à vigilância aérea.

O SEF de Santarém, que até recebeu um reforço de quatro pessoas da área administrativa já depois de decisão de extinguir o serviço, e que entraram no âmbito de um concurso antigo cuja conclusão se tinha arrastado no tempo, tinha 40 vagas de atendimento por dia, mas chegava a atender 50 pessoas. No global havia anualmente uma pendência de cerca de mil processos, que se deviam mais a questões burocráticas, de falhas de funcionamento do sistema de carregamento de dados e da própria morosidade de alguns procedimentos. Por exemplo, os inspectores tinham que ir ao local de trabalho dos imigrantes que pediam autorização de residência por via de vínculo laboral.