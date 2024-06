Utentes de saúde da região endurecem a luta e vão entregar abaixo-assinado

Os utentes de saúde dos concelhos abrangidos pela Unidade de Saúde Local (ULS) Estuário do Tejo mobilizaram-se e recolheram 1.500 assinaturas que vão entregar ao Presidente da República, primeiro-ministro e ministra da Saúde no dia 14 de Junho. A expectativa é que até essa data o número de assinantes ainda possa crescer para dar força ao protesto. Actualmente, pelas contas das comissões de utentes, são mais de 100 mil os utentes sem médico de família atribuído nos concelhos de Vila Franca de Xira, Alenquer, Azambuja e Benavente.

No dia 18 de Maio cerca de 70 utentes de saúde juntaram-se na Praça 7 de Março, em Alhandra, em protesto, onde fizeram ouvir a sua voz e os apelos a uma maior participação da população nestas acções onde se reclamam mais médicos e melhores condições nos centros de saúde. O encontro foi promovido pelo Movimento de Utentes dos Serviços Públicos e das comissões e associações de utentes da região, incluindo Vila Franca de Xira, Alenquer, Castanheira do Ribatejo, Azambuja e Benavente.

A O MIRANTE, Pedro Gago, da Comissão de Utentes de Castanheira do Ribatejo, lamenta que não tenham sido angariadas mais assinaturas no documento para dar mais força ao protesto e pede que a população se una na defesa dos seus interesses. Os subscritores reclamam médicos e enfermeiros para todos os utentes, maior autonomia e melhor atendimento no Hospital de Vila Franca de Xira, com diminuição das listas de espera e tempos de atendimento, em particular nas urgências, bem como o reforço da instalação de meios complementares de diagnóstico nos centros de saúde.

Queixas na estação de Castanheira do Ribatejo

Está agendado para 8 de Junho, sábado, às 16h00, um encontro entre a Comissão de Utentes de Castanheira do Ribatejo e os utentes da estação de comboios da vila, para ouvir a opinião de quem utiliza aquele comboio diariamente para se deslocar. Pedro Gago, da comissão de utentes, alerta para a falta de limpeza nas casas-de-banho existentes na estação - que abriram após a insistência da comissão - e também é reclamada a abertura das bilheteiras já que nem sempre as máquinas de venda de bilhetes estão em funcionamento. É ainda mencionada a falta de segurança na estação, em especial após as 20h00.