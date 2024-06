Autarcas de Vialonga pedem respostas para problemas de trânsito em Casal do Freixo

Eleitos na Assembleia de Freguesia de Vialonga estão cansados de ser ignorados pela Câmara de Vila Franca de Xira por causa dos problemas de trânsito no Casal do Freixo. Nem o facto de as duas autarquias serem socialistas tem ajudado a resolver os problemas.

A coordenadora da Comissão de Trânsito da Assembleia de Freguesia de Vialonga, Célia Duarte, eleita pelo CDS, ficou incrédula com a resposta dada pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira a O MIRANTE, após reportagem do nosso jornal no Casal do Freixo, localizado naquela freguesia. A câmara respondeu que não tinha nenhum pedido de reunião pendente na localidade, o que para a eleita “não parece intelectualmente honesto” uma vez que a câmara sabe que o Casal do Freixo está em expansão, até porque passa as licenças de construção.

“Os problemas de Vialonga não se resolvem com sorrisos e enquanto coordenadora da comissão sinto que estamos a trabalhar para nada, para o vazio. Como eleita exijo respeito pelo meu trabalho”, disse Célia Duarte na última reunião da Assembleia de Freguesia de Vialonga.

Excesso de velocidade, poluição, insegurança, falta de passeios e passadeiras e buracos no pavimento têm sido uma dor de cabeça para os moradores do Casal do Freixo. A autarca lamenta que nada tenha sido resolvido desde Maio de 2022, quando se falou de uma possível alteração ao trânsito dentro da localidade. “Temos silêncio por parte da junta e da câmara. Quem ali circula todos os dias tem um risco efectivo”, acrescentou a autarca do CDS.

Junta insiste com a câmara mas sem resposta

O presidente da Junta de Freguesia de Vialonga, João Tremoço, reconhece que continua tudo na mesma mas garante que tem insistido com a Câmara de Vila Franca de Xira e não obtém resposta “nestas e noutras situações”. Apesar de a câmara e a junta serem governadas pelo Partido Socialista, os problemas por resolver arrastam-se, o que tem motivado também os comentários dos autarcas da oposição.

O eleito pela bancada da CDU, Marcos Rebocho, recorda que já aconteceram vários acidentes no Casal do Freixo onde continuam a passar centenas de viaturas por dia. “Continuamos à espera das propostas de alteração ao regulamento de trânsito e que foram aprovadas na Assembleia de Freguesia. De que estamos à espera para resolver a situação”, questionou.

Em Março, os moradores disseram a O MIRANTE que fizeram várias queixas à câmara e Junta de Vialonga e que os problemas têm sido expostos por várias forças políticas na assembleia de freguesia, mas continua tudo na mesma. Saturados de respostas de gabinete, os residentes querem técnicos da Câmara de Vila Franca de Xira no bairro para encontrar soluções estruturadas para os problemas de trânsito.