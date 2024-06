Dadores da Póvoa de Santa Iria promovem recolha

Acção de recolha de sangue será feita através da Unidade Móvel que vai estar na delegação da junta de freguesia no Forte da Casa.

A delegação da Junta de Freguesia do Forte da Casa recebe no dia 8 de Junho, das 09h00 às 13h00, uma recolha de sangue e inscrição para potenciais dadores de medula óssea, organizada pela Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria. A equipa de profissionais que irá assegurar a recolha pertence ao Instituto Português do Sangue e da Transplantação.

A última recolha promovida pela associação, feita numa unidade móvel que esteve situada junto ao Centro Comercial Serra Nova na Póvoa de Santa Iria, contou com a presença de 27 dadores.