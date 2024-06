Dois bombeiros com ferimentos ligeiros foi o resultado da colisão de uma ambulância de transporte de doentes não urgentes dos Bombeiros Voluntários de Constância com um veículo pesado de mercadorias.

Dois bombeiros feridos em acidente com ambulância no Tramagal

Dois bombeiros com ferimentos ligeiros foi o resultado da colisão de uma ambulância de transporte de doentes não urgentes dos Bombeiros Voluntários de Constância com um veículo pesado de mercadorias. O acidente ocorreu na tarde de terça-feira, 4 de Junho, na Estrada Nacional 118, no Tramagal, concelho de Abrantes.

Os dois bombeiros foram encaminhados para a Unidade Hospitalar de Abrantes, estando já nas suas residências a recuperar. Em comunicado, os Bombeiros Voluntários de Constância agradecem a colaboração das entidades que acorreram ao acidente, nomeadamente os Bombeiros Voluntários de Abrantes e a GNR de Tramagal.