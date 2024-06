Meninos da Floresta é uma associação de Abrantes que promove o contacto com a Natureza

Associação, sediada em Abrantes, funciona como centro de actividades de tempos livres para crianças brincarem na Natureza. Maria Heleno, uma das fundadoras do projecto, falou com O MIRANTE sobre a ligação à natureza, no âmbito do Dia Mundial do Ambiente, que se assinala a 5 de Junho.

Meninos da Floresta é uma associação cuja principal missão é promover o contacto das crianças com a Natureza e meio ambiente, através de um centro de actividades ao ar livre. A associação localiza-se na antiga Escola Primária EB1 Barreiras do Tejo, na Rua Raúl Figueiredo, em Abrantes, e recebe crianças dos 3 aos 13 anos, no período entre as 15h30 e as 19h00. Além disso, nos fins de semana, é possível realizar festas de aniversários no espaço e durante as férias escolares são desenvolvidas várias actividades ao ar livre.

O projecto foi apresentado publicamente em Novembro por Maria Heleno e Joana Fábrica, que por motivos pessoais acabou por abandonar o projecto. Segundo explica Maria Heleno, o principal objectivo da associação é “desocupar” as crianças do mundo digital e da sobrecarga de actividades extracurricular proposta pelos pais, para que possam ter tempo próprio para brincar ao ar livre. Para Maria Heleno essa é a melhor forma de criar contacto com a natureza e de sensibilizar as crianças, que serão os adultos do futuro, para a importância de preservar e conservar o ambiente, a natureza e o ecossistema.

Notícia desenvolvida na próxima edição em papel.