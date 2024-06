Semana de Campo de Arqueologia está de volta a Torres Novas

A Câmara Municipal de Torres Novas está a promover a Semana de Campo de Arqueologia nos meses de Junho, Julho e Agosto. As inscrições já estão abertas para maiores de 14 anos. A iniciativa, que terá lugar nas ruínas romanas de Villa Cardílio, tem acontecido nos últimos anos com bastante adesão.

A participação é gratuita, mas é obrigatória a inscrição prévia através do email associativismo@cm-torresnovas.pt. As inscrições estão limitadas a seis inscritos por semana. Os participantes vão apoiar a equipa do projecto “"Villa Cardílio: a romanização da Bacia Hidrográfica do Almonda". Cada pessoa poderá participar em mais do que uma semana, sendo que as inscrições permanecem abertas até ao dia 17 de Junho. A participação inclui seguro e certificado. O horário vai ser das 08h00 às 12h30.