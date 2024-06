Associação de Pais de Marinhais cancela concurso por falta de participantes

A Associação de Pais do Agrupamento de Escolas de Marinhais cancelou recentemente o concurso "Logo é contigo!", aberto a alunos para mudança de logótipo da associação. A iniciativa foi publicitada há um mês e o motivo apontado é a falta de adesão, apesar de haver o incentivo de um prémio para o vencedor. Este não é um caso isolado. O MIRANTE esteve recentemente numa iniciativa da associação sobre os perigos da Internet em que só estiveram sete pessoas, entre pais e encarregados de educação e nenhum dos cerca de 1.300 alunos do agrupamento.

O concurso "Logo é contigo!" vai regressar no início do próximo ano lectivo com novos moldes. “Acreditamos que o problema está nas datas, uma vez que o final do segundo semestre é, na verdade, uma altura do ano cheia de actividades, testes e provas. Não queremos, de todo, retirar a atenção dos possíveis concorrentes dos seus afazeres académicos! Esperamos que tenham mais tempo para pensar e realizar este projecto. Temos a certeza que vamos encontrar muitos artistas talentosos e criativos”, refere a associação no comunicado partilhado nas redes sociais a 2 de Junho.