Associativismo pode ajudar no aumento de creches e jardins de infância

Associações de Alverca do Ribatejo e Sobralinho voltaram a sair à rua para evidenciar o seu trabalho em prol da comunidade e procurar atrair sangue novo. O maior problema, dizem, continua a ser conseguir tirar as pessoas de casa para ajudar nas colectividades.

Escuteiros do Agrupamento 317 de Alverca do Ribatejo

O associativismo na União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho está vivo e de boa saúde mas continua a haver pouco diálogo entre as diferentes colectividades para potenciar na comunidade as suas mais-valias. A convicção de que as associações precisam de começar a falar mais entre si e a encontrar pontes de entendimento foi defendida por vários dirigentes associativos ouvidos por O MIRANTE à margem de mais uma edição da CulturAlverca, que na tarde de sábado, 1 de Junho, juntou duas dezenas de associações no jardim José Álvaro Vidal.