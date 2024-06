Aumenta contestação contra passagem de linha de muito alta tensão em Alcanena

Depois da população de Covão do Coelho acusar o município de encobrir a passagem de uma linha de muito alta tensão na localidade, a comissão de utentes dos serviços públicos lançou um abaixo-assinado a exigir a passagem da linha por outro corredor.

A Comissão de Utentes dos Serviços Públicos do Médio Tejo (CUSPMT) lançou uma petição/abaixo-assinado para reivindicar a escolha de um novo corredor para a passagem da Linha de Muito Alta Tensão (LMAT) que deverá atravessar o concelho de Alcanena. “O corredor proposto pela Rede Eléctrica Nacional (REN), já rejeitado pela Assembleia Municipal de Alcanena, traz problemas de saúde pública para as populações, para as actividades económicas e sociais e para os ecossistemas ambientais”, refere a CUSPMT em comunicado.