Vai avançar requalificação do posto médico de Alcoentre e Centro de Saúde de Azambuja

A Câmara Municipal de Azambuja já formalizou os contratos de financiamento da requalificação integral do posto médico de Alcoentre e do sistema AVAC do Centro de Saúde de Azambuja. Os contratos foram assinados nas instalações do Infarmed, em Lisboa, pelo presidente da Câmara de Azambuja, Silvino Lúcio, e pelo ministro Adjunto e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, e a ministra da Saúde, Ana Paula Martins. “A assinatura do contrato é o passo decisivo que vem garantir o financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), com fundos da União Europeia, para as intervenções há muito aguardadas pela população do nosso concelho, quer a profunda requalificação do Posto Médico de Alcoentre (financiada com 350 mil euros), quer a recuperação do sistema AVAC do Centro de Saúde de Azambuja (apoiada com 300 mil euros)”, refere a autarquia em comunicado.