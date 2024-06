Coruche mostra as suas potencialidades na Feira Nacional de Agricultura

Dia do município no certame em Santarém celebra as riquezas do concelho: o montado de sobro e a cortiça

O município de Coruche tem o seu dia dedicado na Feira Nacional de Agricultura, em Santarém, a 11 de junho. A presença no certame, que decorre entre os dias 8 a 16, é subordinado ao tema “Montado de Sobro e Cortiça de Coruche: Territórios de Equilíbrio Natural”. Provas de vinhos, enchidos e queijos, doçaria tradicional, artesanato ao vivo e showcooking são atrativos que esperam os visitantes. O dia culmina com o sorteio de experiências e noites de alojamento em Coruche.

O stand de Coruche Coruche, inicia as actividades às 10h00 com mostras e provas de doçaria tradicional, vinhos, enchidos e queijos tradicionais, azeite, pães de sabores e pão tradicional – sabores de Coruche em foco ao longo de todo o dia, com provas realizadas de hora a hora, permitindo a degustação contínua de iguarias locais que demonstram a riqueza e a diversidade gastronómica do concelho. No mesmo período, os artesãos Arlindo Pirralho e Felisbela Coutinho vão estar a demonstrar ao vido a elaboração de peças, ele a fazer miniaturas de cortiça e ela com a trapologia, juntando ou reaproveitando tecidos, dando-lhes nova utilidade.

Ao longo de todo o dia estão abertas as candidaturas ao passatempo "Coruche, Território de Equilíbrio Natural", no qual os visitantes se podem inscrever para sorteio de experiências e noites de alojamento em parceiros locais. A revelação dos premiados ocorre pelas 22h00. Às 16h00 há uma prova de vinhos Quinta da Arriça, que apresenta o seu vinho branco Reserva 2022 Coruja do Montado, Medalha de Ouro no 4.º Concurso Enológico Cidades do Vinho, em 2024.

Às 19h00 acontece a sessão de showcooking pela mão do chef Ricardo Sousa, que apresenta como entrada tripa de arroz à moda do Couço e como prato principal uma desconstrução interpretada de Comer de Carne, numa cuidada demonstração culinária que pretende destacar a riqueza dos ingredientes locais, oferecendo uma experiência gastronómica única.

A oferta turística diferenciada e a agenda de eventos do Concelho não deixam de estar em permanente destaque, com brindes e informações sempre disponíveis para visitantes e aventureiros.