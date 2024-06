Dupla de adolescentes causa insegurança na zona industrial de Almeirim

Há um mês e meio que a zona industrial de Almeirim está a ser fustigada por assaltos, com vários roubos em empresas, alguns à descarada ao final do dia, havendo mesmo empresas que já foram visitadas duas vezes pelos ladrões. Há suspeitas de que são dois menores com 14 e 15 anos de idade que estão a causar esta onda de insegurança, a avaliar pelas imagens de videovigilância de algumas empresas, que foram entregues às autoridades. Além do que roubam, os estragos que provocam são uma preocupação dos empresários. Os dois assaltos à Teletejo revestiram-se de um grande aparato com portões destruídos e carros atascados.