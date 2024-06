Empresário diz-se ignorado pela Câmara de Alcanena

António Alexandre, residente do concelho de Alcanena, tem 23 processos entregues na Câmara de Alcanena à espera de resolução, entres queixas e pedidos. O empresário é presença assídua nas reuniões do executivo camarário para apresentar várias questões de cariz pessoal e público.

Na sessão de 20 de Maio, António Alexandre apresentou novas questões relacionadas com a habitação da sua mãe. O problema exposto por António Alexandre na reunião prende-se com o facto de ter sido tapada uma janela da habitação, sem autorização. O presidente do município, Rui Anastácio, viu as fotografias apresentadas por António Alexandre e disponibilizou-se para ir até ao local averiguar a situação e corrigir o problema, se fosse caso disso.