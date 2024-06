Ao longo de cinco décadas, o Centro de Karaté Amicale de Santarém ainda não conseguiu a estabilidade de ter uma sede própria e até a casa do presidente e treinador serviu de espaço para guardar material. O clube tem uma centena de praticantes federados.

Centro de Karaté Amicale de Santarém conta com uma centena de praticantes federados

Karaté Amicale de Santarém anda com a casa às costas mas é uma referência

O Centro de Karaté Amicale de Santarém já mudou várias vezes de instalações ao longo do meio século de existência e ainda não conseguiu ter uma sede própria. Até já utilizou a casa do presidente e treinador, o mestre de karate 7º dan Carlos Rodrigues Dias. Actualmente o centro, com uma centena de praticantes federados, conseguiu arranjar dois espaços emprestados pela Câmara de Santarém na Escola Mem Ramires. Pelo meio há uma sede de onde o clube teve de sair porque o imóvel foi colocado à venda e uma passagem pelo pavilhão municipal.