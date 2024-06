Lisboa e Ribatejo têm 1.200 crianças que esperam família de acolhimento

Município de Vila Franca de Xira assinalou o Dia Mundial do Acolhimento Familiar fazendo um apelo ao voluntariado das famílias para acolherem as crianças sozinhas e institucionalizadas e que atingem números problemáticos.

Na região da Grande Lisboa e Ribatejo estima-se que existam actualmente 1.200 crianças e jovens a necessitar de uma família de acolhimento para evitar a sua institucionalização. O número foi revelado pelo presidente do município de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, no âmbito de um apelo deixado a propósito do Dia Mundial do Acolhimento Familiar, que se assinalou a 31 de Maio. Os números são elevados e o autarca quis mostrar que é urgente dar maior visibilidade à situação para que mais famílias se voluntariem no projecto.