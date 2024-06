Renda da casa duplica e mãe de quatro filhos desespera com possível despejo

Maria João Montez, 36 anos, separou-se em Fevereiro do pai dos filhos, após uma relação de nove anos, e logo de seguida recebeu o anúncio do senhorio de que a renda da casa onde vive em São Domingos, Santarém, iria aumentar de 327 euros para 600. Sem possibilidades de pagar esse valor e sozinha com quatros filhos menores, de 2, 6, 13 e 17 anos, só pede uma casa com três quartos que possa pagar. Começou a trabalhar aos 13 anos na restauração e só parou no ano passado quando foi despedida por faltar para cuidar do filho de dois anos, diagnosticado em Setembro de 2023 com uma anemia ferropénica que se desconfia ser leucemia, estando constantemente a ser internado.