Se usa a estação de comboios da Póvoa de Santa Iria prepare-se para as mudanças

Está dado o primeiro passo para que o problemático estacionamento que serve o interface rodo-ferroviário da Póvoa de Santa Iria seja requalificado e adaptado às necessidades da comunidade, com obras que vão rondar os três milhões de euros e terão impacto financeiro em mais do que um orçamento municipal.

A proposta de autorização para abertura de procedimento concursal para os trabalhos e a assunção do compromisso plurianual do investimento necessário para a obra foi aprovado na última reunião de câmara de Vila Franca de Xira por unanimidade de todas as forças políticas.

A ideia é acabar com a actual solução provisória que se arrasta há duas décadas e que não reúne as melhores condições de segurança e salubridade a quem ali estaciona os automóveis para apanhar o comboio. O actual terreno é uma dor de cabeça para os cidadãos, não oferece condições de conforto e segurança e há muito que as queixas se têm ouvido.

O presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, diz que agora que a requalificação vai começar que uma das preocupações será encontrar alternativas ao estacionamento, que diariamente ali reúne centenas de automóveis.

“Já adjudiquei a criação de um parque alternativo encostado ao actual, quando se vira à esquerda para o novo bairro Vila Rio. Um dos lotes onde se realizará a futura festa da Póvoa ficará a servir de estacionamento alternativo durante a obra do interface para as pessoas terem alternativa de estacionamento e perto da estação”, explica.

